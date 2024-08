Gegen Bayern: Magath enthüllt Hintergrund eines Arroganz-Wechsels

5:1 gegen den FC Bayern! Von so einem Ergebnis werden viele Fans des VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) nur träumen – im Jahr 2009 war es Realität.

Magath: Lenz-Einwechslung wegen hohen Einsatzprämien

Rückblick: Am 26. Spieltag der Saison 2008/09 feierten die Wolfsburger, die am Ende ihre erste deutsche Meisterschaft gewannen, einen 5:1-Kantersieg gegen die Münchner. Für Diskussionen sorgte am Ende die Einwechslung von Ersatzkeeper Lenz.