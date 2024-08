Transfer fix: Gladbach lässt Olympia-Star ziehen

Mittelfeldspieler Manu Koné verlässt Borussia Mönchengladbach am Deadline Day. Die Fohlen freuen sich über geschätzte 20 Millionen Euro für den Franzosen.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Mittelfeldspieler Manu Kone kurz vor Ende der Transferperiode an den italienischen Erstligisten AS Rom verkauft. Für den 23-Jährigen, der am Donnerstag erstmals für die französische A-Nationalmannschaft nominiert worden war, erhält die Borussia laut italienischen Medienberichten 20 Millionen Euro.