Rangnick nominiert Gladbach-Neuzugang

Mittelfeldspieler Kevin Stöger von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach darf auf sein Debüt für die österreichische Nationalmannschaft hoffen. Teamchef Ralf Rangnick nominierte den Neuzugang der Fohlen an dessen 31. Geburtstag für die Nations-League-Spiele am 6. September in Slowenien und drei Tage später in Norwegen.