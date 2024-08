"Große Leidenschaft": Bremen würdigt verstorbenen Lemke

Mit einer emotionalen Trauerfeier haben der SV Werder und die Stadt Bremen Abschied von Willi Lemke genommen. Im Bremer Dom kamen am Freitag zahlreiche Persönlichkeiten aus Sport und Gesellschaft zusammen, um dem langjährigen Manager des Fußball- Bundesligisten die letzte Ehre zu erweisen. Lemke war in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren gestorben.

Lemke-Trauerfeier im Bremer Dom

Gegen 11.00 Uhr hatte die Zeremonie im Bremer Dom am Freitag begonnen. Zudem wurde die Trauerfeier auf einer großen Leinwand auf dem Marktplatz der Stadt übertragen, um Fans des Vereins eine Teilhabe an der Veranstaltung zu ermöglichen.

Lemke war von 1981 bis 1999 Manager beim SV Werder und hatte in der Zeit entscheidenden Anteil an den Meisterschaften 1988 und 1993. Anschließend wechselte er in den Aufsichtsrat des Klubs, er agierte zudem als Senator für Bildung und Wissenschaft sowie Inneres und Sport in Bremen.