Guirassy im BVB-Training: "Kann ein gutes Match werden"

Der Angreifer absolvierte am Dienstag erstmals Teile des Mannschaftstraining. Teamkollege Nico Schlotterbeck setzt große Hoffnungen in den Stürmer.

Top-Transfer Serhou Guirassy ist beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ins Mannschaftstraining eingestiegen - und hat bei seinem Teamkollegen Nico Schlotterbeck gleich Hoffnung auf viele Tore geweckt. "Was er vergangenes Jahr in Stuttgart gezeigt hat, war außergewöhnlich. Wenn er das nur ansatzweise so gut bei uns hinbekommt, können wir uns auf einen überragenden Stürmer freuen", sagte Nationalspieler Schlotterbeck am Dienstag in einer Medienrunde nach dem öffentlichen Training der Schwarz-Gelben.