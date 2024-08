Hoeneß über Lemke-Tod: "Die Nachricht macht mich traurig"

Lemke habe "die Bundesliga und den deutschen Fußball sehr bereichert", führte Hoeneß (72) anerkennend weiter aus: "Mein aufrichtiges Beileid an seine Angehörigen und Freunde sowie an Werder Bremen - den Verein, der ohne Willi Lemke nicht der wäre, der er heute ist."

Der frühere Werder-Manager und Aufsichtsratsvorsitzende starb am Montag im Alter von 77 Jahren in Bremen. Dies teilte der Bundesligist mit. Hoeneß und Lemke waren in früheren Jahren immer wieder aneinander geraten, hatten sich aber längst ausgesprochen und versöhnt.