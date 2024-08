Nächstes Verletzungsdrama um Bundesliga-Star - wieder operiert!

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss auf unbestimmte Zeit ohne Stürmer Ihlas Bebou auskommen. Wie die Hoffenheimer am Montag mitteilten, hatte sich der togolesische Nationalspieler am Wochenende einer Knie-Operation unterzogen und wird „in nächster Zeit“ nicht zur Verfügung stehen.

Die Verletzungshistorie des 30-Jährigen zeigt zudem immer wieder Ausfälle aufgrund von Knie-Verletzungen am selben Gelenk. In der Saison 2022/23 fiel er ein halbes Jahr wegen eines Knorpelschadens aus. Mit der gleichen Diagnose und folgender OP stand der ehemalige Düsseldorfer im Zeitraum von November 2013 bis Januar 2015 für die Fortuna nicht zur Verfügung.

Bebou steht seit 2019 und noch bis 2026 bei der TSG unter Vertrag und kommt bislang auf 158 Pflichtspiele (37 Tore). Er zählte in der vergangenen Saison mit sieben Toren und sechs Assists in 32 Bundesliga-Spielen zu den Top-Scorern der TSG. Zum Bundesliga-Auftakt empfangen die Hoffenheimer am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) Aufsteiger Holstein Kiel.