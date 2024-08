Fußball: Bundesligist stellt Neuzugang vor

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verstärkt seine Defensive und holt Innenverteidiger Robin Hranac in den Kraichgau!

TSG Hoffenheim verpflichtet Nationalspieler

„Robin ist ein zweikampfstarker Innenverteidiger, der seine Fähigkeiten auch zuletzt als Stammspieler der tschechischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Deutschland nachgewiesen hat. Er hat eine gute Geschwindigkeit und Technik, spielt mutig und nach vorn gerichtet. Das passt hervorragend zu unserer TSG-Spielphilosophie“, sagte Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter in Hoffenheim, in einem auf der vereinseigenen Webseite publizierten Statement.