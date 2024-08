Hofmann sicher: Leverkusen lässt nicht nach

Jonas Hofmann erkennt beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen keine Anzeichen von Selbstzufriedenheit nach dem Gewinn des Doubles. „Das merkt man auch im Training. Wenn man ein Auge dafür hat, wenn man einzelne Spieler beobachtet, wie sie das umsetzen, was der Trainer will, wie sie in den einzelnen Situationen ihr Ding machen, dann spürt man: Hier wird keiner auch nur ein Prozent weniger machen“, sagte Hofmann im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.