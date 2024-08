Hradecky oder Kovar? Alonso lässt Torwartfrage offen

In der vergangenen Saison teilen sich bei Bayer Leverkusen die beiden Torhüter die Einsätze auf. Wie es weitergeht, ist unklar.

„Wir haben gerade keinen Plan. Wir sehen von Spiel zu Spiel“, sagte Alonso vor dem Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Samstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) .

Kapitän Hradecky (34) war in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga zum Einsatz gekommen, Kovar (24) stand im DFB-Pokal und in der Europa League zwischen den Pfosten. Das vergangene Jahr sei „wichtig für Matej“ gewesen, aber auch Hradecky habe „sehr konstant auf hohem Niveau“ gespielt, sagte Alonso: „Wir haben mit beiden gute Möglichkeiten. Wir brauchen auf allen Positionen Konkurrenz. Es gibt viele Wettbewerbe zu spielen.“