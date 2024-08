"Immer sch***e": BVB-Star teilt gegen HSV aus

Über das Hamburger Volksparkstadion fällt Julian Brandt bei „Brinkhoff‘s Ballgeflüster“ ein vernichtendes Urteil. Abseits davon zeigt sich der BVB-Star in guter Laune.

Kritik an HSV-Rasen, Lob für Groß

Nach Vorlage von BVB-Neuzugang Pascal Groß gelang dem Mittelfeldspieler auch ein eigener Treffer. Das Zuspiel des EM-Fahrers legte Brandt gekonnt vorbei am gegnerischen Torhüter. Es hätte allerdings noch eine weitere Option gegeben. „Ich hätte mich auch in Adeyemi-Manier fallen lassen können“, witzelte er über seinen Teamkollegen.

Für Groß hatte der langjährige Dortmunder indes viel Lob übrig. Der in diesem Sommer ins Ruhrgebiet gewechselte defensive Mittelfeldspieler sei unheimlich stark am Ball und strahle eine enorme Sicherheit aus. Zudem sei er immer da, wenn er von seinen Mitspielern gebraucht werde und sei in der Lage, „die letzten Pässe zu spielen.“