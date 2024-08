Jungstar Olise nimmt Training beim FC Bayern auf

Die Erwartungen in München an den 22 Jahre alten Franzosen sind hoch.

Am Freitag stand er noch im Olympia-Finale, vier Tage später hat Jungstar Michael Olise beim FC Bayern das Training aufgenommen. Der 53-Millionen-Einkauf der Münchner absolvierte am Dienstag die obligatorische Leistungsdiagnostik. Zuvor hatte der Franzose die Einheit seiner neuen Teamkollegen auf dem Gelände an der Säbener Straße verfolgt. Olise wollte keine längere Verschnaufpause, um sich so schnell wie möglich beim Rekordmeister einzugewöhnen.