Kane verrät Kabinen-Details zu neuem Bayern-Star!

Michael Olise sorgt bei Fans und Medien in unregelmäßigen Abständen für Staunen. Harry Kane verrät nun interessante Details zu dem Neuzugang des FC Bayern.

Harry Kane ist am Dienstagabend als bester europäischer Torjäger der Saison 2023/24 ausgezeichnet worden. Im Vereinsmuseum des Rekordmeisters erhielt Kane den Goldenen Schuh für seine herausragenden Leistungen in der vergangenen Bundesliga-Saison, in der er mit 36 Treffern die meisten Tore aller europäischen Stürmer erzielte.