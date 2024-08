Kiels Holtby sieht Heidenheim als Vorbild

Kapitän Lewis Holtby betrachtet den 1. FC Heidenheim als Vorbild für Holstein Kiels Premierensaison in der Fußball-Bundesliga.

Ein Erfolgsrezept für die kommende Spielzeit sei der Zusammenhalt. "Wir müssen als Verein so bleiben wie in den vergangenen Jahren. Wir dürfen keine Störgeräusche von außen zulassen und intern Dinge schlechtreden, wenn es Rückschläge gibt – die sicher kommen werden", sagte Holtby: "Schaffen wir das, können wir auch in der Bundesliga bestehen."