Kompany: "Olise ein wichtiger Spieler für die Zukunft"

Für Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany ist Jungstar Michael Olise ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Rekordmeisters. "Dieser Junge hat ganz viel Selbstvertrauen. Er wird hoffentlich in den nächsten Wochen schon zeigen, wie gut er ist. Und ja: Für die Bayern wird er in Zukunft ein wichtiger Spieler werden", sagte Kompany vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg. Aber das müsse sich Olise natürlich "noch verdienen".

Der 22-Jährige deutete in seinen bisherigen zwei Einsätzen für die Münchner in Ulm und in Wolfsburg sein Potential bereits an. Der Franzose, der mit seinem Team bei den Olympischen Spielen Silber geholt hatte, bereitete im Pokal unter anderem einen Treffer vor.