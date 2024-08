FC Bayern: Kompany stellt Rückkehr von Sané in Aussicht

Trainer Vincent Kompany stellt eine baldige Rückkehr von Nationalspieler Leroy Sané beim FC Bayern in Aussicht.

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern hat eine baldige Rückkehr von Nationalspieler Leroy Sané in Aussicht gestellt. „Wir sind ganz nah dran, dass wir alle zur Verfügung haben. Wir haben nicht so viele Sorgen“, sagte Kompany vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den SC Freiburg.