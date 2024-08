Kompany vor Bayern-Premiere: "Gebt mir noch die 24 Stunden, um etwas geheim zu halten"

SID 24.08.2024 • 11:16 Uhr Von Nervösität will Vincent Kompany vor seiner Premiere als Trainer in der Fußball-Bundesliga nichts wissen. Doch der neue Bayern-Coach macht noch ein Geheimnis um seine erste Liga-Startelf.

Von Nervösität will Vincent Kompany vor seiner Premiere als Trainer in der Fußball-Bundesliga nichts wissen. „Nein, nervös bin ich nicht“, sagte der neue Trainer von Rekordmeister Bayern München einen Tag vor dem Saisonauftakt beim VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr/im SPORT1-Liveticker): „So ist meine Persönlichkeit. Ich freue mich einfach auf das erste Bundesligaspiel, das ist eine große Herausforderung.“

Von seinem Team erwartet Kompany, "dass wir die Mentalität zeigen, die wir haben wollen in dieser Saison" und erklärte wenig später: "Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Das ist unsere Mentalität", so der Belgier: "Ich gehe davon aus, dass es wieder rund 90 Punkte braucht und das erfordert von jedem die beste Leistung."

Kompany: „Gebt mir noch 24 Stunden...“

Ob die beiden Neuzugänge Michael Olise und Joao Palhinha bei Kompanys Premiere von Beginn an mitwirken, ließ der Trainer offen. „Die Chancen, dass sie in dieser Saison viel spielen, ist sehr groß, aber für morgen: Gebt mir noch 24 Stunden, um etwas geheim zu halten“, so Kompany, der zudem auch für Leon Goretzka eine potenzielle neue Rolle andeutete.

Beim Test am Dienstag gegen die Grasshopper Zürich (4:0) hatte Goretzka in der Innenverteidigung begonnen. Gerade in der Defensive sind die Bayern nach den Abgängen von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui und den längerfristigen Ausfällen von Josip Stanisic (Außenbandriss Knie) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) derzeit dünner besetzt als geplant.

