Leverkusen startet mit Hradecky im Tor

Alonso hatte indes am Donnerstag erklärt, seine Entscheidung gelte zunächst nur für die Begegnung in Gladbach, danach seien Wechsel gerade in den Pokal-Wettbewerben jederzeit möglich. In der vergangenen Saison hatte Hradecky in der Liga gespielt, Kovar in der Europa League und dem DFB-Pokal.