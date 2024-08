Bayer Leverkusen verkündet Transfer: TSG zahlt Rekordsumme für Stürmer

In der vergangenen Saison wurde der 22-Jährige mit Bayer Doublesieger und erreichte das Finale der Europa League, dabei absolvierte er in allen Wettbewerben insgesamt 36 Spiele (sieben Tore) - hatte es in der Double-Saison aber auf allen Positionen schwer, gegen die starke Konkurrenz mit Victor Boniface, Patrick Schick, Florian Wirtz und Co. zum Zuge zu kommen.