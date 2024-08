„Magische Nacht“: Mbappes perfekter Einstand bei Real

Mit der Medaille um dem Hals tätschelte Kylian Mbappe den Pokal liebevoll, ehe er mit seinen neuen Teamkollegen von Real Madrid ausgelassen über den Triumph im europäischen Supercup jubelte. Beim 2:0 (0:0) gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo hatte der französische Weltstar einen Einstand nach Maß hingelegt und gleich in seinem ersten Pflichtspiel getroffen.

"Es war eine magische Nacht. Ich habe davon geträumt, jetzt ist es Realität", sagte Mbappe, der im Starensemble des spanischen Champions-League-Siegers nochmals herausragt und seinen ersten internationalen Titel auf Vereinsebene feierte: "Es ist verrückt und eine große Ehre. Es ist immer toll, ein Tor zu schießen. Ich hoffe, dass wir so weitermachen."

Mbappe hatte in Warschau das 2:0 (68.) mit einem Schuss in den Winkel selbst erzielt, zuvor war Federico Valverde (59.) das 1:0 gelungen. Die Offensive der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti zeigte bereits einige sehr vielversprechende Ansätze. Mbappe, Vinicius Junior und Rodrygo kombinierten stark, dahinter trieb der frühere Dortmunder Jude Bellingham das Spiel immer wieder an.