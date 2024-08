Mainz leiht Bayern-Talent Vidovic aus

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat kurz vor Transferschluss seine Offensive noch einmal verstärkt. Die Rheinhessen verpflichteten den 20-jährigen Gabriel Vidovic als Leihgabe für die laufende Saison vom FC Bayern. Der U21-Nationalspieler war in der vergangenen Spielzeit an den kroatischen Meister und Pokalsieger Dinamo Zagreb ausgeliehen. Zuvor hatte er für Vitesse Arnheim in der niederländischen Eredivisie gespielt.