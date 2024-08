Mainz leiht Innenverteidiger Jenz aus

Für Jenz ist es der dritte Bundesliga-Verein innerhalb der letzten drei Saisons. 2022/23 spielte er, vom französischen FC Lorient ausgeliehen, in der Rückrunde für Schalke 04 und wechselte dann für acht Millionen Euro zum VfL. In Wolfsburg verlor er nach einer soliden Hinrunde in der zweiten Saisonhälfte seinen Stammplatz. Unter Ralph Hasenhüttl schienen seine Einsatzchancen begrenzt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.