Matarazzo freut sich auf "tolle Herausforderung" Frankfurt

Die TSG Hoffenheim hat es auf dem Transfermarkt ordentlich krachen lassen, jedoch gilt es nun auch auf dem Feld zu überzeugen. Auf den Bundesligisten wartet nach dem erfolgreichen Saisonstart gegen Kiel nun eine schwierige Auswärtsaufgabe in Frankfurt. „Das ist ein Stadion, das extrem heiß ist und in der Lage eine Mannschaft nach vorne zu peitschen. Für uns ist es eine tolle Herausforderung, dort zu bestehen“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).