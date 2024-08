Mbappe-Debüt im Supercup? Ancelotti hält sich bedeckt

Dass Fußball-Superstar Kylian Mbappe im europäischen Supercup sein Debüt im Trikot von Champions-League-Sieger Real Madrid gibt, ist Trainer Carlo Ancelotti zufolge noch nicht gesichert. „Jeder, der hier ist, kann morgen spielen“, erklärte der Italiener vor dem Duell mit Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo am Mittwoch (21.00 Uhr/ Sat. 1 und DAZN ) in Warschau und ließ sich noch keine Einsatzgarantie für Frankreichs Nationalmannschaftskapitän entlocken.

„Kylian ist in guter Form angekommen, wie alle, die am 7. August dazugekommen sind“, betonte Ancelotti: „Wir hatten nicht viel Zeit, aber er passt sich sehr gut an.“ Erst vor fünf Tagen hatte Mbappé mit den bis dato noch fehlenden EM-Teilnehmern das Training in Madrid aufgenommen. Dort habe er seitdem bereits „außergewöhnliche Qualitäten“ gezeigt, sagte Ancelotti.

Von einer Sonderstellung für den 25-Jährigen hält der Coach der Königlichen aber offenbar nichts. „Es gibt keine Prinzen oder Könige, sondern nur eine Gruppe von Spielern mit unterschiedlichen Qualitäten, die in der Lage sind, diese in den Dienst der Mannschaft zu stellen“, so Ancelotti. Das „gesunde Umfeld“, das seit mehreren Jahren in der Umkleidekabine von Madrid herrsche, solle gewahrt werden.