Mit Panzer: BVB-Fans mit Protest gegen Rheinmetall

"Dortmund hat vor einigen Jahren einen Grundwertekodex verabschiedet, der sich gegen Gewalt positioniert. Panzer sind pure Gewalt", so Schulze von Glaßer weiter: "Rheinmetall ist Panzerbauer. Und dieser will im Stadion die Leute dafür begeistern, dass Panzer und Waffen etwas Gutes sind. Und das finden wir nicht gut."

Neben dem Protest vor dem Stadion soll es auch im Rahmen der Begegnung gegen die SGE (18.30 Uhr/Sky) weitere Aktionen geben. "Jeder einzelne Borusse und jeder Fanklub" ist per Offenem Brief vom Bündnis Südtribüne aufgerufen, zu Beginn der zweiten Halbzeit "seinen Unmut über den Deal mit Rheinmetall ins Stadion zu tragen." Den Brief haben 88 Fanklubs und Gruppen unterzeichnet.