Nach 25 Jahren! Geschäftsführer Schippers hört in Gladbach auf

Bei Borussia Mönchengladbach endet eine weitere Ära: Geschäftsführer Stephan Schippers gibt nach 25 Jahren überraschend sein Amt auf. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der „Herr der Zahlen“ war seit seinem Antritt im Jahr 1999 maßgeblich am Aufschwung des Traditionsklubs beteiligt, der von der 2. Bundesliga bis in die Champions League führte.