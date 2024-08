Heute! Trauerflor bei Bundesliga-Spielen?

Die Deutsche Fußball Liga hat den Bundesliga-Klubs als Reaktion auf den Anschlag auf einem Solinger Stadtfest empfohlen, in den Partien am Samstag mit einem Trauerflor aufzulaufen.

Das bestätigte die DFL dem SID auf Anfrage. In Solingen waren am Freitag drei Menschen mit einem Messer getötet worden.

In der Bundesliga stehen am Samstag sechs, in der zweiten Liga vier Partien an. In Nordrhein-Westfalen und somit unweit von Solingen finden die Begegnungen zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr), Preußen Münster und dem 1. FC Kaiserslautern (13.00) sowie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Braunschweig (20.30) statt.