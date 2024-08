Nächster BVB-Neuzugang fix! "Er kann ein ganz besonderer Spieler werden"

Borussia Dortmund hat Yan Couto verpflichtet. Wie der BVB am Samstag bekanntgab, wechselt der 22 Jahre alte Außenverteidiger auf Leihbasis von Manchester City in die Bundesliga. Zudem haben sich beide Vereine auf einen dauerhaften Wechsel im Anschluss an die Leihe verständigt, insofern bestimmte sportliche Kriterien erreicht werden.