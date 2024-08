Neuzugang Nusa rettet RB Leipzig

RB Leipzigs neues Toptalent Antonio Nusa hat ein Traumdebüt in der Fußball-Bundesliga gefeiert und den Sachsen einen gelungenen Start in die neue Saison beschert. Beim 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum erzielte der 19-Jährige mit seinem ersten Torschuss die erlösende Führung für den Champions-League-Starter, der gegen den Fast-Absteiger der Vorsaison mehr Mühe als erwartet hatte.

Der VfL blieb beim Cheftrainer-Debüt von Peter Zeidler in der Bundesliga offensiv blass, machte Leipzig mit einer stabilen Defensive aber lange das Leben schwer. Nachdem RB-Kapitän Willi Orban wegen einer Notbremse gegen Myron Boadu die Rote Karte (84.) gesehen hatte, drängten die Gäste in Überzahl auf den Ausgleich - aber ohne Erfolg.

"Wir erlauben uns zu träumen", hatte Leipzigs Trainer Marco Rose vorab zu den Ambitionen in der neuen Spielzeit gesagt. Für die Ziele in der Bundesliga war ein Sieg gegen die Bochumer, die in der Vorsaison den Sturz in die Zweitklassigkeit erst in der Relegation verhindert hatten, Pflicht.