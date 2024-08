"Nicht nur die Bayern": Kahn enthüllt Infos über Wirtz

Auch der ehemalige Sportvorstand der Münchener, Oliver Kahn, war sich im kicker -Interview sicher, dass Wirtz „irgendwann Wechselabsichten haben wird“. Leverkusen wisse um die Gefahr, dass Top-Spieler Erfolgsmannschaften verlassen können, so Kahn.

Nicht nur Bayern heiß auf Wirtz

Wirtz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027. In der vergangenen Saison erzielte der 21-Jährige in wettbewerbsübergreifend 49 Spielen 18 Tore und lieferte 20 Vorlagen. Sein Marktwert wird auf 130 Millionen Euro geschätzt.