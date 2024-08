Noch ohne Olise: Bayern gewinnen letzten Test

Wie auf Olise verzichtete Kompany in Unterhaching auch auf Leon Goretzka. Der 29-Jährige gilt als Verkaufskandidat und hatte ebenso wie die vor dem Sprung zu Manchester United stehenden Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui gegen Tottenham 90 Minuten auf der Bank gesessen. Sonst kamen alle gesunden Stars in mindestens einem der Spiele zum Einsatz.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht für die Bayern am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm an. Der Bundesligastart erfolgt am 25. August in Wolfsburg.