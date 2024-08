Nur noch Gittens: Änderung bei BVB-Profi

Die Fans des Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund müssen sich an eine Namensänderung gewöhnen. Der englische Flügelflitzer Jamie Bynoe-Gittens wird künftig nur noch den Namen Gittens auf seinem Trikot tragen. Das verriet der 20-Jährige im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz.

„Beide sind Namen meines Vaters, aber er hat gesagt, dass er es besser findet, wenn ich nur Gittens heiße, weil das kürzer ist. Die meisten Leute kennen ihn als Gittens, also laufe ich in Zukunft auch nur mit Gittens auf“, begründete er in einem auf der Homepage des Vereins veröffentlichten Interview seine Entscheidung.