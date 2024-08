Omlin heiß auf Start gegen Leverkusen: "Tolle Motivation"

"Leverkusen muss sich bestätigen, es fängt auch für Bayer bei Null an", sagt der Gladbacher Torhüter.

Kapitän Jonas Omlin von Borussia Mönchengladbach sieht den Saisonstart gegen Meister Bayer Leverkusen eher als Vorteil. "Leverkusen muss sich bestätigen, es fängt auch für Bayer bei Null an", sagte der Torhüter im Interview mit der Rheinischen Posten. In der vergangenen Saison war die Werkself in allen 34 Spielen ohne Niederlage geblieben.