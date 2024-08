Pressekonferenz des FC Bayern mit Kompany live im TV, Stream und Ticker - Eberl spricht über Tah-Transfer

SPORT1 30.08.2024 • 09:52 Uhr Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg stellt sich Bayern-Trainer Vincent Kompany den Fragen der Journalisten - auch zu möglichen letzten Transfermarkt-Aktivitäten. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

Für den FC Bayern steht in der Bundesliga das erste Heimspiel der Saison auf dem Programm. Am zweiten Spieltag empfangen die Münchner am Sonntag den Sport-Club aus Freiburg (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

{ "placeholderType": "MREC" }

Welche Spieler stehen zur Verfügung? Wie ist die Herangehensweise? Und gibt es am Deadline Day doch noch letzte Transfermarkt-Aktivitäten des Rekordmeisters? Vor dem Duell mit den Breisgauern stellt sich Bayern-Trainer Vincent Kompany ab 10 Uhr den Fragen der Journalisten.

So können Sie die PK des FC Bayern heute live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky Sport News

Stream: WOW

Liveticker: SPORT1 App und SPORT1.de

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im LIVETICKER

+++ Ende der Pressekonferenz +++

Das war‘s für heute. Die Pressekonferenz in München ist beendet.

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Eberl über solides Wirtschaften +++

Eberl tätigt noch ein paar finale Worte in Sachen vernünftiges Wirtschaften: „Wir müssen Entscheidungen fällen. Wir haben Ausgaben getätigt und Einnahmen generiert. Man kann dann kaufen, wenn es die Geldbörse zulässt.“

+++ Wer steht zur Verfügung? +++

„Wir sind ganz nah dran, dass wir alle zur Verfügung haben. Ich will aber nicht zu viel Druck machen. Wir haben nicht so viele Sorgen. Ich hoffe, dass wir bald alle zur Verfügung haben.“

+++ Kompany von Freiburg beeindruckt +++

„Je mehr man das Team analysiert, desto besser versteht man den Club. Es ist beeindruckend: Die Mittel, die Freiburg hat sind nicht vergleichbar. Die Mannschaft hat eine klare Identität. Der Club agiert sehr klar, ist schon lange in der Bundesliga. Als Modell ist das wirklich beeindruckend. Für uns ist es ein schwieriges Spiel. Unser Ziel zuhause in der Allianz Arena ist aber klar.“

+++ Eberl zur Entwicklung des ausgeliehenen Wanner +++

„Der Campus ist für Christoph Freund und mich ein wichtiger Faktor. Wir wissen, wie wichtig die Talentausbildung ist, auch für die Identifikation. Mittlerweile findet man Wege, Spieler an Champions League-Niveau heranzuführen. Der Weg über Leihen ist gut. Paul Wanner hat schon in Elversberg eine tolle Entwicklung genommen. Wir wollten mit ihm den nächsten Schritt machen. Heidenheim ist eine fantastische Plattform, wo sich Paul entwickeln kann. Auch die anderen Leihen machen alle Sinn, sie sind bei guten Vereinen, mit Richard Kitzbichler sind wir nah dran.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Kimmich als möglicher DFB-Kapitän? +++

„Ich habe Respekt für die Nationalmannschaftskollegen beim DFB. Das ist ein Prozess, der beim DFB passiert. Meine Meinung ist da nicht wichtig. Für uns ist Joshua Kimmich ein Führungsspieler. Er hat mir hier auch sehr geholfen.“

+++ Kompany freut sich auf die Königsklasse +++

„Ich freue mich auf die Spiele – ein Auswärtsspiel in Rotterdam ist immer schön – zu Hause gegen Paris, auswärts in Barcelona. Hauptsache die Spieler bleiben fit, dann können wir die Spiele genießen. Ich freue mich sehr auf die Spiele und die unterschiedlichen Teams. Ich möchte jedes Spiel gewinnen, aber weiß noch nicht, wie es sich mit dem neuen System anfühlen wird.“

Ähnlich gespannt ist übrigens auch Eberl: „Es fühlt sich neu und spannend an. Ich freue mich drauf, weil es anders wird. Du hast acht Gegner in unterschiedlichsten Situationen. Oft war es so, dass man nach dem vierten Spieltag wusste, wer durchgeht. Das wird sich jetzt ändern. Ich freue mich sehr drauf.“

+++ Wie geht es weiter mit Coman? +++

„Er hat Vertrag und steht im Kader, wenn er noch da ist. Es gibt keine großen Anzeichen, dass wir mit einem großartig veränderten Kader in die Saison gehen“, so Eberl.

+++ Eberl spricht über Tah-Transfer +++

„Es wurde so viel darüber geschrieben. Ich habe mir eigentlich geschworen, ich möchte mich gar nicht erklären müssen. Was da passiert und was da nicht passiert ist. Es ist so, dass uns Leverkusen vor drei Wochen eine Deadline gesetzt hat, uns gesagt hat: ‚Hört zu, bis dahin müsst ihr diese Summe zahlen.‘ Und ich habe Simon Rolfes schriftlich gesagt: ‚Simon, danke für die Deadline, danke für den Betrag, den du uns genannt hast. Wir können beides nicht erfüllen.‘ Und damit sind die Verhandlungen beendet. Das war vor dreieinhalb Wochen. Und das ist die wahre Geschichte, die hinter diesem Transfer steht.“

Und weiter: „Natürlich habe ich jetzt nochmal nachgefragt, falls wir einen Verkauf hätten - und nochmal Geld zur Verfügung hätten - ob wir es dann tun können. Sie hören den ganzen Konjunktiv dabei.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Eberl geht aus den Verhandlungen „keiner als Verlierer raus, wenn man es hinter verschlossenen Türen macht“. Aber: „So sind jetzt alle drei Parteien in der Öffentlichkeit und jeder erklärt sich irgendwie. Jonathan gestern, Leverkusen, wir. Das ist natürlich wieder ein gefundenes Fressen. Aber trotzdem: Es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Verwerfliches. Es ist eine normale Transferperiode wo diskutiert, verhandelt, versucht wird. Im Rahmen der Möglichkeiten, die ein Verein bieten kann - und der andere eben fragt. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht.“

+++ Kompany über die Länderspielpause +++

„Die Länderspielpause kommt in einer Situation, wo wir etwas analysieren können, was wir bislang erarbeitetet haben. Dann planen wir die nächste Phase. Ich mag es, eine gute Mischung zu haben. Spieler wie Thomas Müller oder Manuel Neuer bekommen auch eine Pause, um Energie zu sammeln. Dann gibt es auch Spieler, die Fitness sammeln müssen. So läuft es in der Länderspielpause, da freue ich mich drauf.“

+++ Wie steht es um die Defensive? +++

„Wir beobachten alles, gehen in die Tiefe, um Lösungen zu finden und dann ein perfektes Bild zu bekommen. In der ersten Halbzeit in Wolfsburg haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt und geben dann kurz nach der Halbzeit das Momentum weg. Das passiert häufig durch Fehler“, so Kompany. „Aber wir haben gekämpft und weitergemacht. Die Mentalität war gut. Wir müssen es als Mannschaft lösen. Das Personal ist meine Entscheidung, man kann auch Entscheidungen für einen Spieler und nicht gegen einen Spieler treffen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Eberl zur Kaderplanung +++

„Nach der Transferperiode direkt eine Länderspielpause zu haben, ist gut. Es macht Spaß, einen Kader zu bauen. Man diskutiert viel, was ist machbar. Kaderplanung ist ein Puzzle von Menschen mit Gefühlen. Es ist wie ein Orchester. Du baust eine Gruppe, mit der du versuchst, deine Ziele zu erreichen.“

Und weiter: „Es ist eine normale Transferperiode, wo verhandelt wird. Wenn etwas nicht passt, dann passt es nicht. Wir sind extrem glücklich mit dem Kader, den wir haben.“

+++ Wie geht es mit Vidović weiter? +++

„Wenn wir Gabriel Vidović verleihen wollen, müssen wir verlängern, das wissen wir. Dann würden wir das tun“, so Eberl.

In der Folge wird der 50-Jährige noch deutlicher: „Die Transferperiode ist eine sehr intensive Phase. Wir werden keinen Spieler mehr verpflichten, wenn dann wäre es ein Abgang. Wir sind mit dem Kader sehr glücklich und wollen den maximal möglichen Erfolg erreichen. Der Trainerstab bringt eine unfassbare Energie rein. Es fühlt sich gerade alles sehr gut an.“

+++ Passiert noch etwas am Deadline Day? +++

„Das Transferfenster ist bis heute Abend geöffnet für alle. Es kann immer alles passieren“, so Sportvorstand Eberl.

+++ Kompany schätzt Neuzugang Olise ein +++

„Es ist eine Junge mit viel Selbstvertrauen. Er hat sich sehr schnell integriert. Hoffentlich wird er schon in den nächsten Wochen zeigen, wie gut er ist. Er wird ein wichtiger Spieler für uns werden. Er muss es zeigen und sich das verdienen.“

+++ Freude auf das erste Heimspiel +++

„Endlich ein Spiel in der Allianz Arena! Ich habe das Gefühl, dass ich schon ewig hier bin, aber wir haben noch nicht einmal dort gespielt. Ich denke auch die Neuzugänge freuen sich genauso darauf. Wir wollen auch für die Fans ein gutes Spiel zeigen“, freut sich Kompany auf das Duell gegen den SC Freiburg.

+++ Kompany und Eberl da +++

Neben Vincent Kompany betritt auch Sportvorstand Max Eberl das Podium. Die beiden stellen sich nun den Fragen der Journalisten.

+++ Herzlich willkommen +++