Rapp vor Hoffenheim optimistisch: "Wollen drei Punkte holen"

Marcel Rapp will sich mit seinem Team auch auf der großen Bühne Fußball-Bundesliga nicht verstecken. „Wir wollen drei Punkte holen. So gehen wir in jedes Spiel“, sagte der Trainer des Aufsteigers Holstein Kiel vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Vor dem ersten Erstligaspiel in der Geschichte des Vereins gefallen sich die Kieler in der Rolle des ambitionierten Außenseiters.