"Rummenigge ist heute noch sauer auf mich"

Dann kommt der 21. August, Saisonstart in Bremen. Jener Samstag im hohen Norden hat wenig Sommerliches, es wehen schon die ersten Herbstbrisen an der Weser. In der 44. Minute wirft Bremens Nationalspieler Uwe Reinders den Ball in hohem Bogen in den Strafraum, wo er vor Pfaff noch einmal aufspringt.