Svensson vor Debüt: "Jetzt kann es auch losgehen"

Trainer Bo Svensson blickt seinem Pflichtspiel-Debüt an der Seitenlinie von Union Berlin mit Vorfreude entgegen. „Nervosität und Anspannung können vielleicht kommen, aber ich freue mich wirklich für die Jungs und auch für mich selbst, dass es losgeht“, sagte der 45-Jährige vor dem Erstrunden-Duell mit dem Regionalligisten Greifswalder FC im DFB-Pokal am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Er ergänzte scherzhaft: „Ich habe lange genug in Dänemark gesessen und mich um andere Sachen gekümmert, jetzt kann es auch losgehen.“