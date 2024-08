Svensson vor Rückkehr nach Mainz: "Ein besonderer Ort für mich"

Trainer Bo Svensson blickt seiner Rückkehr mit Union Berlin an die alte Wirkungsstätte positiv entgegen. Er empfinde "Vorfreude", sagte der Däne vor dem Bundesliga-Auftakt beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich komme wieder an eine Stelle, an der ich sehr lange als Spieler und auch als Trainer war. Es ist ein besonderer Ort für mich."