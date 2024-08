Testspiel: BVB - FC Villarreal heute live im TV, Stream und Ticker

Borussia Dortmund befindet sich derzeit in seinem zweiten Trainingslager vor dem Bundesliga-Start. In Bad Ragaz bittet der BVB am Dienstag zum einzigen Testspiel in diesen Tagen. Es geht gegen den FC Villarreal. Der Anstoß ist am Dienstag (6. August) um 18.30 Uhr in der Cashpoint Arena in Altach.