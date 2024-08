"Total stabil": Reschke sieht Bayer wieder im Titelmodus

Am Abend eröffnet der Double-Gewinner die 62. Bundesliga-Saison bei Borussia Mönchengladbach.

Am Abend eröffnet der Double-Gewinner die 62. Bundesliga-Saison bei Borussia Mönchengladbach.

Der ehemalige Bundesliga-Manager Michael Reschke sieht seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen als heißesten Anwärter auf die Meisterschaft. "Weil der Klub total stabil ist und die Mannschaft gut verstärkt wurde", sagte der 66-Jährige in der #SID MIXEDZONE mit Partner Sky am Freitag. Reschke war von 2004 bis 2014 Manager der Werkself. Am Abend eröffnet der Double-Sieger die 62. Bundesliga-Saison bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/DAZN und Sat1).