Trimmel bleibt Kapitän von Union Berlin

Der Österreicher spielt seit 2014 in Köpenick und führt die Eisernen seit 2017 als Kapitän aufs Feld.

Der Österreicher spielt seit 2014 in Köpenick und führt die Eisernen seit 2017 als Kapitän aufs Feld.

Rechtsverteidiger Christopher Trimmel (37) bleibt Kapitän des Bundesligisten Union Berlin. Das teilten die Köpenicker am Dienstag mit. Der Österreicher geht in sein siebtes Jahr als Kapitän der Berliner, sein Stellvertreter bleibt Mittelfeldspieler Rani Khedira. Trimmel hatte in der abgelaufenen Saison nicht immer zum Stammpersonal bei Union gezählt.