Undav-Wechsel zum VfB perfekt - Vertrag bis 2027

Fußball-Nationalspieler Deniz Undav läuft auch kommende Saison für den VfB Stuttgart auf. Sein Stammverein Brighton and Hove Albion einigte sich am Donnerstag nach zähen Verhandlungen mit dem VfB auf einen Transfer, Undav unterschreibt bis 2027. Der VfB zahlt laut Medienberichten 27 Millionen Euro, die Summe kann durch Boni noch auf rund 30 Millionen ansteigen.

Undav, der bereits in der Vorsaison auf Leihbasis für Stuttgart auf Torejagd gegangen war, hatte zuletzt auf einen Verbleib gedrängt. Er sei von Brighton enttäuscht, sagte er jüngst, zumal die Zeit drängte. Am 17. August steht für den VfB im Finale um den Supercup gegen Meister Bayer Leverkusen bereits das erste Pflichtspiel an.