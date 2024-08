Rückschlag für Bayer Leverkusen

Doublesieger Bayer Leverkusen präsentiert sich in der Vorbereitung noch nicht in Topform.

Neuzugang Terrier sorgt für Blitzstart

Nach dem Blitzstart durch Neuzugang Martin Terrier (4.) glichen die Franzosen kurz vor der Pause durch Wesley Said (44.) aus. Den zweiten Treffer für die Werkself erzielte der nach der Halbzeit eingewechselte Nationalspieler Florian Wirtz (52.), Jonathan Gradit traf in der 83. Minute zum 2:2.

Am Mittwoch steht für Bayer in London ein Härtetest gegen den englischen Vizemeister FC Arsenal auf dem Plan. Das erste Pflichtspiel bestreitet der Meister am 17. August zu Hause im Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart, ehe am 23. August das Eröffnungsspiel der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach ansteht.