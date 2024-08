Union holt Rothe aus Dortmund

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Linksverteidiger Tom Rothe von Borussia Dortmund verpflichtet. Dies teilten die Köpenicker am Mittwoch mit, gaben über die Vertragslaufzeit jedoch keine Auskunft. Der 19-Jährige war zuletzt an Holstein Kiel ausgeliehen gewesen und in der vergangenen Saison in die Erstklassigkeit aufgestiegen. Für die Störche kam Rothe auf vier Tore und zehn Vorlagen.