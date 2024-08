Vertrag bis 2026: Groß-Wechsel zum BVB perfekt

"Mit seiner Ruhe am Ball, seinem herausragenden Pass- und Positionsspiel und seiner Vielseitigkeit verleiht er unserer Mannschaft neue Facetten", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänzte: "Pascal ist aber auch ein Schlitzohr und strahlt in vielen Räumen direkte und indirekte Torgefahr aus. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel bereichern und uns mit seinem Siegeswillen und seiner Persönlichkeit verstärken wird."

Etwa sieben Millionen Euro sollen die Dortmunder an den Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion gezahlt haben, weitere drei Millionen könnten als Boni fällig werden. In der Stadt am Ärmelkanal hat Groß seit 2017 sehr überzeugend gespielt und sich damit auch für die Nationalmannschaft empfohlen, in der er zum Spätstarter wurde. Sein Debüt gab er im September 2023 beim 1:4 gegen Japan, dem letzten Spiel unter Bundestrainer Hansi Flick.