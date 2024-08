Stuttgart schnappt sich Italien-Stürmer!

„Auf uns wartet eine anspruchsvolle Saison mit Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Dafür wollen wir personell bestmöglich gerüstet sein“, wird Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung zitiert.

Stuttgarts neues Sturm-Trio steht

Atalanta hatte Toure erst im vergangen Jahr zu seinem Rekordtransfer gemacht, als dem damaligen spanischen Erstligisten Almeria knapp 30 Millionen Euro überwiesen wurden. In Bergamo kam der malische Nationalspieler in 17 Pflichtspielen auf zwei Tore in der Serie A und einem in der Europa League.