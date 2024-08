Abwehrsorgen: VfB Stuttgart holt Verstärkung aus England

Der VfB Stuttgart reagiert auf die personellen Probleme in der Defensive. Ameen Al-Dakhil kommt vom FC Burnley, kann aber noch nicht sofort eingesetzt werden.

Der VfB Stuttgart hat auf seine personellen Probleme in der Abwehr reagiert und Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil vom FC Burnley verpflichtet. Der 22 Jahre alte Belgier, der unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany in der vergangenen Saison 13 Spiele beim Absteiger aus der englischen Premier League bestritt, erhält einen Vertrag bis 2028. In der belgischen Nationalmannschaft kam er bislang auf vier Einsätze.