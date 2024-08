VfB: Zweiter Test, zweites Spektakel

Fußball-Vizemeister VfB Stuttgart hat auf seiner Japan-Reise auch im zweiten Spiel für Spektakel gesorgt. Die Schwaben siegten gegen den japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima 5:2 (1:0). Im ersten Test gegen Kyoto Sanga FC hatte der VfB ein 0:3 noch in ein 5:3 verwandelt.

Die gesamte Mannschaft, Marketingvorstand Rouven Kasper, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und VfB-Legende Guido Buchwald hatten am Mittwoch einen Kranz am Peace Memorial in Hiroshima niedergelegt. Die VfB-Delegation gedachte damit der Opfer des Atombombenangriffs 1945.