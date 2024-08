Virkus über VAR: "Nimmt dir komplett die Emotionen"

Vor allem der späte Elfmeterpfiff für Leverkusen tief in der Nachspielzeit wurmt Gladbachs Sportchef.

Vor allem der späte Elfmeterpfiff für Leverkusen tief in der Nachspielzeit wurmte Virkus. Selbst nach Ansicht der TV-Bilder war strittig, ob Gladbachs Abwehrspieler Ko Itakura gegen Amine Adli auch den Ball oder nur den Gegenspieler traf. Schiedsrichter Robert Schröder hatte die Szene zunächst laufen lassen, ehe der VAR eingriff.

"Es war für mich keine klare Fehlentscheidung, da muss er nicht raus", sagt Virkus zu der Szene: "Natürlich trifft er auch danach den Fuß, aber vorher spielt er klar den Ball." Schiedsrichter Schröder sah das anders. "Ich kann den Frust der Gladbacher verstehen, wenn man so spät so ärgerlich ein Spiel verliert. Aber er trifft nicht den Ball, deshalb ist es ein Elfmeter", sagte der Unparteiische bei Sat.1. Florian Wirtz trat an und traf im Nachschuss zum 3:2-Endstand.