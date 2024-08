Völler rät Goretzka zu Vereinswechsel

Goretzka spielt beim deutschen Rekordmeister Bayern München derzeit keine Rolle mehr. Der neue Trainer Vincent Kompany hatte den Mittelfeldspieler nicht in seinen Kader für das Pokalspiel beim Zweitligisten SSV Ulm (4:0) berufen. "Es gibt Verträge, aber man will sich auch wohl fühlen. Man will auf seine Einsatzzeiten kommen", sagte Völler. Goretzkas Vertrag in München läuft noch bis 2026.